Ideas sobre qué hacer en una escapada de fin de semana a Tepoztlán

Al llegar a este mágico lugar, lo primero que tienes que hacer es una caminata al Cerro del Tepozteco, que te tomará 40 minutos, la cual culmina en los vestigios de un templo dedicado a Tepoztecatl con vistas espectaculares del valle.

Posteriormente, puedes dar un recorrido por el ex Convento de la Natividad y el Museo Carlos Pellicer, que cuenta con una bella fachada y una amplia documentación histórica.

Y claro que no te puedes perder de un paseo por el corazón del Pueblo Mágico en la calle del Tepozteco, que cuenta con tiendas de artesanías, cafés, murales, restaurantes con visita al cerro.

También, podrás degustar de su cocina diversa en el mercado de Tepoztlán, donde se pueden probar itacates, gorditas triangulares de maíz con guisados tradicionales, así como mole rojo y más.

Tepoztlán es también un refugio para el cuerpo y el espíritu. En los spas ofrecen experiencias de temazcal, masajes holísticos y retiros integrales, ideales para desintoxicar y reconectar el cuerpo y la mente.

El tiempo de trayecto para viajar desde la CDMX a este destino es de máximo 2 horas, por lo que es un lugar ideal para aprovechar el fin de semana.