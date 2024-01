Lo que tienes que saber de “Griselda”, la nueva serie de Sofía Vergara

La famosa estadounidense que fue nominada a cuatro premios Emmy y cuatro Globos de Oro por su papel en la serie de comedia, “Modern Family”, donde le dio vida a la divertida Gloria Delgado-Pritchett, vuelve a la pantalla con su nuevo proyecto, donde da vida a una narcotraficante colombiana que operó en Miami desde finales de la década de los 70’s.

En unas semanas se estrenará la miniserie de seis episodios, “Griselda”, una historia llena de acción que narra la vida de la ambiciosa Griselda Blanco, una madre que pasó a ser creadora de uno de los cárteles más poderosos de la historia y “precursora”, de personajes como Pablo Escobar.

En la sinopsis oficial de Netflix, señala que la serie que protagoniza Sofía Vergara es “una mezcla letal de encanto y brutalidad de Griselda la ayuda a manejarse con soltura entre los negocios y la familia, y le granjea el apodo de la “Madrina”. Vergara es la gran protagonista y productora ejecutiva de una serie creada y dirigida por los responsables de “Narcos” y “Narcos: México”, Eric Newman y Andrés Baiz. El reparto lo completan Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martínez, Vanessa Ferlito y en su primer papel Carolina Delgado, mejor conocida como Karol G.

En tráiler de la serie muestra un poco de la impactante historia de la mujer que construye su propio imperio de la droga en medio de un entorno violento.

Hace unos días, Sofía Vergara fue invitada al programa de Pablo Motos, “El Hormiguero”, donde habló del reto que fue interpretar a la narcotraficante.

La actriz admitió que le fue complicado rodar “Griselda”. “La verdad que ha sido difícil para mí porque nunca había hecho nada de drama. Yo siempre había hecho comedia y me había ido a mi casa feliz de la vida. Yo pasaba horas en el set de “Modern Family”, pero estaba feliz porque estaba divirtiéndome con mis amigos. en “Griselda”, no, porque tenía que matar, tenía que meterme coca, tuve que aprender a fumar porque no sabía , me pusieron una nariz de plástico, unos dientes, todo era una pesadilla”.

“Yo no había fumado en mi vida y el director me enseñó a fumar un día en mi casa. También me enseñó a esnifar cocaína porque yo nunca me había metido cocaína por la nariz ni por ningún lado. Me daba angustia, pero me la aguanté porque sabía que me iban a pagar bastante por la serie”.

Asimismo, Sofía Vergara dio algunos detalles más sobre tu personaje. “Yo quería que la gente no la odiara aunque fuera un monstruo. Yo creo que Griselda fue una superviviente, fue madre de cuatro hijos, sufrió mucho, tuvo una vida muy difícil y después se conviritió en un monstruo que perdió la cabeza...”