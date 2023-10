Regresa el Bazar Gilberto en su edición 2023 a la Hacienda de los Morales

Desde hace 30 años, Asociación Gilberto ha procurado la creación de una comunidad que no ha dudado en apoyar a aquellos que más lo necesitan. En un mundo donde la solidaridad y el apoyo son más latentes que nunca, el Bazar Gilberto regresa en su edición de 2023 para tender una mano amiga a gente en situaciones de vulnerabilidad. La Asociación Gilberto y las Damas Honorarias se enorgullece de traer de vuelta este evento benéfico que se ha convertido en una tradición esperada por muchos.

La Asociación Gilberto, una organización sin fines de lucro dedicada a la asistencia social y la promoción de la igualdad. Asociación Gilberto cree en que la unión de esfuerzos y la solidaridad eran la clave para construir un mundo mejor, y el Bazar Gilberto es un testimonio de su legado.

“En septiembre de 1988, el Huracán Gilberto, durante 5 días azotó a los Estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

El 6 de octubre de 1988, un grupo de mujeres mexicanas constituyen la Asociación Gilberto, A.C., con el objetivo preciso de participar activamente en la reconstrucción de viviendas y la restitución de fuentes de empleo” menciona Alexandra Quintana, presidenta nacional de la Asociación Gilberto.

A través de una serie de actividades diferentes, la asociación procura el cuidado de personas en situaciones de vulnerabilidad. El comité de la asociación, fundado por las Damas Honorarias ha fomentado el desarrollo de actividades que promuevan el ingreso de fondos para seguir con los distintos tipos de ayuda que ofrecen. Su apoyo se extiende desde la construcción de hogares en comunidades marginadas, la mejora de viviendas, jornadas odontológicas y de salud, y la fomentación de programas educativos para niños y niñas a lo largo y ancho del país.

El bazar ha sido desde hace muchos años uno de los principales canales por los que la Asociación consigue fondos para continuar con sus acciones altruistas. Este año, el evento será llevado a cabo del 16 al 19 de octubre en la Hacienda de los Morales. Más de 150 provedores estarán presentes en este evento tan especial, ofreciendo distintas categorías de productos desde moda, belleza, joyería, decoración para el hogar y mucho más. Ellos son solo algunos de los proveedores.

Hacienda Jajalpa Gourmet

Ofreciendo una cantidad infinita de productos gourmet, Hacienda Jajalpa ha destacado por la variedad de sabores que tiene en su menú. Todo, desde dips dulces y salados, hasta tostadas de semillas hechas a mano 100%, y panqués artesanales que son ideales para compartir. Todos sus productos se hacen con ingredientes naturales y orgánicos, asegurando que lo que estás consumiendo es un producto responsable, pero sobre todo, es libre de riesgos y con un sabor espectacular.

Paulina Lebrija con Mon and Pau

Basada en España, Mon and Pau regresa a México esta marca que se ha convertido en la favorita de aquellas que han tenido la fortuna de conseguir una prenda. Ofreciendo un concepto de lujo relajado, en el que sabes que el valor viene de la calidad de la prenda y no de su ostentosidad. Su especialidad es el uso de pieles con tonalidades y texturas diferentes, dando un giro muy moderno a tu look. Si tú también eres fan de la moda, es una marca que sí o sí tienes que tener en el radar.

Peperino Pizzas

No se nos ocurre nada mejor que una pizza en medio día de shopping. Con un concepto único en el país, que replantea toda la idea detrás de las pizzas a domicilio, Peperino llega para ser ese bite perfecto para pasar el rato junto a buena compañía.

Pilar Arcila con Arrtjoyas

Pilar Arcila es la cara detrás de Arrtjoyas, una marca originaria de Yucatán que ha ganado reconocimiento por dar vida al legado de una técnica ancestral. Mediante un proceso minucioso, Pilar diseña joyas con técnicas de filigrana yucateca en oro y en plata. Toma inspiración de elementos de la naturaleza como las flores y las plantas típicas de su región, y el resultado es simplemente increíble.

Estos son algunos de los cientos de provedores que estarán presentes en esta edición del Bazar Gilberto. Si lo tuyo también es ayudar, no dudes en aprender más sobre esta causa y asistir los días 16 al 19 de octubre para comprar con causa. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta celebración de la generosidad y la compasión. El Bazar Gilberto te espera con los brazos abiertos, y juntos, podemos construir un mundo más amable y solidario para todos. ¡Nos vemos en el Bazar Gilberto de 2023!