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Slavko Vinčić
Sports
Quién será el árbitro de la final España vs Argentina del Mundial 2026
El esloveno Slavko Vinčić será el árbitro principal de la final del Mundial 2026, encuentro que definirá el nuevo campeón del futbol internacional este domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/ Nueva Jersey
Julio 18, 2026
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Diana Laura Sánchez