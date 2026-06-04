Aviana: quién es la hija adolescente de Amy Adams que se viralizó por su increíble parecido con Scarlett Johanson

El pasado 2 de junio se celebró la premiere de la serie ‘Cape Fear’ en el DGA Theater de Los Ángeles, una producción de Apple TV+ que cuenta con artista de alto perfil como Amy Adams, Javier Bardem, Patrick Wilson, entre otros.

Sin embargo, mientras Amy brillaba en la alfombra roja, fue su hija Aviana de 16 años, quien se robó las miradas, pues cientos de usuarios en redes sociales aseguran que la joven luce sorprendentemente parecida a Scarlett Johansson durante sus primeros años en Hollywood.

Comparan a Aviana Le Gallo, hija de Amy Adams, con Scarlett Johanson

Aviana, que acompañó a su madre a la premiere de su nueva serie, Cape Fear, también en compañía de su padre, Darren Le Gallo, lució radiante con un look inspirado en la década de los 2000, que hacía lucir su hermosa silueta.

La hija de Amy se veía realmente elegante con un minivestido de color azul claro, que complementó con tacones blancos, collar plateado, maquillaje natural y su larga melena pelirroja suelta.

Sin embargo, Aviana no sólo capturó las miradas por su belleza y sentido de la moda, sino por su supuesto parecido con la actriz, Scarlett Johanson, pues muchos fans aseguran que la hija de Amy luce idéntica a la actriz de Black Widow en sus inicios en Hollywood, a pesar de no compartir lazos de sangre.

Aunque algunos usuarios aseguran que Aviana es el clon de Johanson, otros creen que la adolescente comparte rasgos de sus padres, lo que la hacen lucir demasiado atractiva.

Comparan a Aviana Le Gallo, hija de Amy Adams, con Scarlett Johanson Monica Schipper/Getty Images

¿Quién es Aviana Le Gallo, la hija de Amy Adams?

Aviana nació el 15 de mayo de 2010 en la ciudad de Los Ángeles, California, producto del amor entre Amy Adams y su esposo Darren Le Gallo, y aunque sus padres han tratado de mantener su privacidad lejos de los reflectores, la joven que ahora tiene 16 años, ha realizado varios cameos en las películas de sus padres.

Hizo un cameo en Desencantada junto a su madre y apareció en la película Sam & Kate, dirigida por su padre, donde interpretó a una joven bailarina en una escena inspirada en conversaciones familiares.

Estudió ballet hasta los 10 años, pero siente una profunda pasión por la música, Amy ha revelado que toca el bajo y la batería; sin embargo, no está interesada en construir una carrera como actriz.

Comparan a Aviana Le Gallo, hija de Amy Adams, con Scarlett Johanson Getty Images

Para elegir su nombre, Amy y Darren decidieron rendir homenaje al lugar de nacimiento de Adams, Aviano.

“Habíamos elegido un montón de otros nombres también y habíamos mencionado Aviana, pero yo prefería nombres más tradicionales y pensé que podríamos ir en esa dirección”, dijo durante una visita al Rachael Ray Show en 2010. “Pero, cuando nació, solo la llamábamos, ‘Avi, Avi, Avi’”.

Durante los últimos meses, Aviana ha acompañado a su madre en algunos eventos importantes, entre ellos la Semana de la Moda de París y la reciente presentación de Cape Fear.