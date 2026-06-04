Lisa Kudrow revela que nunca pensó que era graciosa durante Friends

A pesar de haber dado vida a uno de los personajes más icónicos y queridos de la televisión, Lisa Kudrow ha demostrado ser dura consigo misma, confesó que durante su etapa en “Friends” nunca estuvo completamente convencida de ser graciosa.

Durante una conversación para Variety, Jennifer Aniston recordó algunos de los momentos más memorables que compartieron en la exitosa serie y admitió que las escenas de Kudrow, especialmente cuando interpretaba a Phoebe Buffay, la hacían reír constantemente.

Nunca pensaste que fueras graciosa. Jennifer Aniston

Getty Images/Getty Images

Aniston mencionó que gran parte del encanto de Phoebe estaba en la forma única en que Kudrow entregaba cada línea. La actriz también recordó con cariño los errores de grabación y las ocasiones en las que Kudrow rompía en carcajadas durante una escena, algo que se convirtió en uno de los momentos favoritos tanto del elenco como de los espectadores que han visto los bloopers de la serie.

Los bloopers son de mis cosas favoritas. Porque cuando Lisa se equivocaba...rompía en risa, era uno de los momentos más disfrutables de toda mi vida. Jennifer Aniston

Getty Images

Sin embargo, Kudrow sorprendió al admitir que nunca se consideró particularmente divertida. Durante la charla, ambas actrices recordaron cómo era común que se disculparan con el público cuando no podían contener la risa durante una grabación.

Hubo veces en las que incluso te disculpabas con el público. Decías: ‘No puedo esperar a que escuchen esto porque es muy gracioso. Lo siento.’ Jennifer Aniston

Más de veinte años después del final de “Friends”, las anécdotas detrás de cámaras continúan demostrando la química que existía entre el elenco y por qué la serie sigue siendo una de las comedias más queridas de la televisión.