Así fue el romance de Fátima Bosch con el futbolista Kevin Álvarez

El jugador del América tuvo una relación con la ganadora de Miss Universo México 2025, la cual terminó a finales de 2023

September 17, 2025 
Diana Laura Sánchez
Antes de convertirse en la mujer más bella de México, Fátima Bosch fue novia del futbolista Kevin Álvarez, quien actualmente juega en el Club América.

La relación entre la modelo y el jugador se dio a conocer por los fans americanistas luego de aparecer juntos en algunas publicaciones de sus redes sociales y por algunas apariciones públicas juntos, hasta que confirmaron su ruptura.

Su romance no duró mucho tiempo, Kevin Álvarez confirmó mediante una transmisión en Twitch con Miguel Layún e Igor Lichnovsky que ya no estaba con Fátima, luego de que el chat de la transmisión lo cuestionara al respecto.

El defensor del América expresó que estaba soltero y mencionó, “me siento incómodo porque yo la conocí y es súper simpática es como esa canción que dice ‘niña bien’, ¿sabes?, es niña bien”.

Kevin Álvarez dejó en claro que la tabasqueña es una buena mujer con quien sostuvo un breve romance, que se dio cuando Kevin se convirtió en una de las figuras más destacadas de su club, así como de la selección mexicana, el joven lateral derecho del Club América, uno de los equipos más importantes y populares en la Liga MX.

Kevin es originario de Colima, México, inició su carrera en las fuerzas básicas del Club Pachuca, donde debutó en la Primera División en 2018, consolidó su carrera en 2022 cuando fue campeón y logró su primer título como futbolista.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
