Suscríbete
Personalidades

Fátima Bosch enfrenta polémica con sus compañeras tras ganar Miss Universo México 2025

La tabasqueña que representará a nuestro país en el certamen internacional en Tailandia, ha generado inconformidad entre sus compañeras del concurso

September 16, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
miss-universo-mexico-polemica-fatima-bosch.jpeg

El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo México 2025 ha generado controversia, debido a que solamente cuatro de sus compañeras del concurso la felicitaron, mientras que el resto no lo hizo debido a su inconformidad con el resultado del certamen de belleza.

El descontento de las participantes de hizo notar, ya que fue la mayoría de ellas que no la felicitaron tras coronarse en el evento que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, lo que para muchos fue interpretado como una protesta de injusticia por el resultado.

El desaire que le hicieron a Fátima Bosch se viralizó en redes sociales, donde se observa que solo cuatro de las 31 concursantes se acercaron a abrazarla, mientras que el resto del grupo se unió con la segunda finalista, Yoana Gutiérrez.

Fátima Bosch se ha referido a esta acción, lamentando la falta de “sororidad verdadera” entre sus compañeras y señalando que “solo una puede ganar y hay que aprender a perder”.

En medio de la polémica, dos de las participantes, Miss Puebla y Miss Sonora defendieron su postura de no apoyar a Fátima.

En sus redes sociales, Camila Canto expresó que Fátima, “no merecía ganar”, y dijo que el hecho de no felicitar a la ganadora no fue una falta de sororidad, sino un acto de honestidad.

“Hipócrita y doble moral hubiera sido salir a abrazar a alguien que para mí no merecía ganar por quedar bien, por complacer y por agradar”, dijo Miss Puebla, quien señaló que el público no conoce los detalles internos del concurso. “Ustedes no tienen ni idea ni del 10 por ciento de las cosas... no viven lo que pasa internamente, no viven la concentración”.

Por su parte, la representante de Sonora justificó en un comunicado la reacción colectiva de las concursantes, argumentando que “ese silencio colectivo habla más que mil palabras. No se trató de envidia, ni nada personal, sino de una reacción natural ante un resultado que la mayoría sentimos no reflejaba lo vivido”.

Fátima Bosch Miss Universo Mexico
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Karla Díaz- Pinky Promise
Personalidades
Las celebridades que hicieron vibrar el 15 de septiembre con su orgullo mexicano
September 16, 2025
 · 
Tania Franco
Robert Redford
Personalidades
¿Quién era Robert Redford? Estas son sus películas más famosas
September 16, 2025
 · 
Tania Franco
Javier Bardem
Personalidades
Los momentos más polémicos de la alfombra de los Emmys 2025
September 14, 2025
 · 
Tania Franco
Pedro Pascal
Personalidades
Las celebridades más esperadas en los Emmy 2025
September 14, 2025
 · 
Tania Franco
viviene-hija-trans-de-elon-musk.jpeg
Personalidades
Vivian, hija trans de Elon Musk debuta en la Semana de la Moda de Nueva York
La joven de 21 años desfiló con un vestido rojo para Alexis Bittar
September 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
barron-trump-donald-trump-1200x675.jpg
Personalidades
Barron Trump abandona la universidad para trabajar con su mamá Melania
Según la prensa estadounidense, el hijo menor del presidente de EU, dejó de ir a la Escuela de Negocios Stern de NYU, donde estaba estudiando
September 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-ganadora-miss-universo-mexico-2025.jpeg
Personalidades
Ella es Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo México que representará a nuestro país en Tailandia
La guapa modelo originaria de Tabasco impuso su talento y belleza ante las 32 competidoras del certamen
September 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cynthia-rodriguez-miss-universo-mexico-juradojpg
Entretenimiento
Cynthia Rodríguez debuta como jurado en la final de Miss Universo México 2025
Este sábado, el escenario del Conjunto Santander de Artes Escnénicas en Zapopan, Jalisco, recibe a 32 modelos que competirán por el título de Miss Universo México 2025
September 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
giorgio-armani-testamento-herederos
Personalidades
Sale a la luz el testamento y los herederos de Giorgio Armani
El gigante de la moda estableció en su última voluntad, vender el 15% de su marca en un plazo de 18 meses tras su muerte
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez