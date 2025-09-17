Fátima Bosch enfrenta polémica con sus compañeras tras ganar Miss Universo México 2025

El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo México 2025 ha generado controversia, debido a que solamente cuatro de sus compañeras del concurso la felicitaron, mientras que el resto no lo hizo debido a su inconformidad con el resultado del certamen de belleza.

El descontento de las participantes de hizo notar, ya que fue la mayoría de ellas que no la felicitaron tras coronarse en el evento que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, lo que para muchos fue interpretado como una protesta de injusticia por el resultado.

El desaire que le hicieron a Fátima Bosch se viralizó en redes sociales, donde se observa que solo cuatro de las 31 concursantes se acercaron a abrazarla, mientras que el resto del grupo se unió con la segunda finalista, Yoana Gutiérrez.

Fátima Bosch se ha referido a esta acción, lamentando la falta de “sororidad verdadera” entre sus compañeras y señalando que “solo una puede ganar y hay que aprender a perder”.

En medio de la polémica, dos de las participantes, Miss Puebla y Miss Sonora defendieron su postura de no apoyar a Fátima.

En sus redes sociales, Camila Canto expresó que Fátima, “no merecía ganar”, y dijo que el hecho de no felicitar a la ganadora no fue una falta de sororidad, sino un acto de honestidad.

“Hipócrita y doble moral hubiera sido salir a abrazar a alguien que para mí no merecía ganar por quedar bien, por complacer y por agradar”, dijo Miss Puebla, quien señaló que el público no conoce los detalles internos del concurso. “Ustedes no tienen ni idea ni del 10 por ciento de las cosas... no viven lo que pasa internamente, no viven la concentración”.

Por su parte, la representante de Sonora justificó en un comunicado la reacción colectiva de las concursantes, argumentando que “ese silencio colectivo habla más que mil palabras. No se trató de envidia, ni nada personal, sino de una reacción natural ante un resultado que la mayoría sentimos no reflejaba lo vivido”.

