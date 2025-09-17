De familia de reinas de belleza; ellos son los papás de Fátima Bosch

Suscríbete
La modelo originaria de Tabasco se convirtió en la mujer más bella de México que nos representará en el certamen internacional en Tailandia

September 17, 2025 
Diana Laura Sánchez
La modelo tabasqueña Fátima Bosch es la nueva Miss Universo México 2025 tras coronarse en una polémica ceremonia donde señaló la falta de sororidad de sus compañeras, ya que de las 31 concursantes únicamente cuatro la felicitaron.

La joven tabasqueña de 25 años buscará el 21 de noviembre en Pak Kret, Tailandia, darle a México la tercera corona en la historia, tal como lo hicieron Lupita Jones en 1991 y Ximena Navarrete en 2010.

Previo a su coronación, su madre Vanessa Fernández Balboa dijo que su hija se preparó demasiado para ganar. “Fátima está bien, muy tranquila, no está nada nerviosa, ella de preparó, está enfocada en vivir cada día y cada actividad con plenitud. Ella ya está haciendo su parte, y el resultado final está en manos de Dios”.

La nueva reina de belleza es hija de Vanessa y Bernando Bosch Hernández, quienes siempre han demostrado su apoyo a Fátima, y son muy conocidos en Tabasco. El hermano de Fátima, Bernando Bosch, es ingeniero industrial, columnista y está incursionando en la política.

El padre de Fátima Bosch es asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción en Petróleos Mexicanos (PEMEX) de Exploración y Producción. Ha desarrollado una carrera sólida en áreas estratégicas y operativas dentro de la empresa.

Las tías de Fátima Bosch fueron coronadas en certamenes de belleza, por lo que la familia ha estado vinculada a los concursos desde 1984 y 2004. Su tía Mónica ahora es directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), además, fue senadora por Tabasco en 2018 y secretaria de Desarrollo Social de Tabasco y diputada federal.

Cabe mencionar que Fátima Bosch es Licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, con estudios complementarios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

En una entrevista con Telereportaje, Fátima dijo que sufrió bullying en su infancia, además de que lidió con el TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dislexia e hiperactividad.

