Él es el guapo hermano de Fátima Bosch, la Miss Universo México

Fátima Bosch ha acaparado los titulares desde que ganó el certamen de belleza Miss Universo México 2025 y se convirtió en la representante en nuestro país en Tailandia.

Su belleza, carisma e inteligencia la hicieron destacar entre las 31 participantes que se quedaron en el camino para ganar, mientras que Fátima se coronó como la mujer más bella de México.

En medio de la popularidad que ganó Fátima, se dio a conocer que tiene un hermano que la ha apoyado incondicionalmente al igual que sus padres.

Se trata de Bernando Bosch, un joven de 28 años que tiene un gran parecido físico con su hermana. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana, además de contar con la maestría en Gobernanza y Comunicación Política en The George Washington University. Es originario de Tabasco y ha forjado su propio camino en la política. También mantiene el legado empresarial de su familia con la ganadería Brahman del estado, y es columnista en el portal “SM Noticias”.