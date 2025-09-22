Entretenimiento
Bernando Bosch
Personalidades
Él es el guapo hermano de Fátima Bosch, la Miss Universo México
Bernando Bosch ha acaparado la atención luego de que su hermana se convirtiera en la representante de México en el certamen internacional de Miss Universo
September 22, 2025
·
Diana Laura Sánchez