Personalidades

Ximena Navarrete opina sobre el triunfo de Fátima Bosch que ha generado controversia

La ex reina de belleza respaldó la coronación de la tabasqueña que ganó Miss Universo México 2025, pese a la inconformidad de algunas de sus compañeras

September 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Ximena-Navarrete-opina-sobre-triunfo-de-fatima-bosch.jpg

Ximena Navarrete alzó la voz para defender el triunfo de Fátima Bosch, quien ha sido blanco de críticas por algunas de sus compañeras quienes expresaron su desacuerdo con el resultado de la competencia.

La ex reina de belleza opinó sobre la actitud de algunas participantes del certamen de belleza que se llevó a cabo en Guadalajara.

A través de su cuenta de Instagram, Ximena Navarrete lanzó una fuerte crítica a la actitud de las modelos que no se acercaron a felicitar a la ganadora de esta edición que representará a México en el certamen internacional en Tailandia.

Fátima Bosch solo contó con el apoyo de cuatro de sus compañeras que se acercaron con emoción a felicitarla. Ante la situación, Ximena reaccionó y dio su punto de vista sobre la negativa de las concursantes de reconocer a la ganadora.

“Viendo lo que pasó en este concurso. Las únicas que hubieran podido portar esa corona dignamente con ejemplo y con resto a parte de Fátima, son las que estuvieron con ella.Ninguna otra hubiera podido con el peso de esta corona. Para ser reina y tener este trabajo, hay que ir mucho más profundos, tener madurez, empatía, entender que hay cosas escritas para la vida de cada una”, expresó.

Ximena Navarrete añadió que se debe aprender a perder. “Entender también que si te metes a concursar vas con el riesgo de no ganar, porque al final esto es una competencia. No ganar un concurso de belleza no te hace peor mujer o menos bonita. Lo que sí te hace menos bonita es no entender que ese lugar no te pertenecía”.

Por último, Ximena Navarrete respaldó el triunfo de Fátima y la decisión de los jueces. “Fátima era la favorita, era la mejor para ganar, era la mejor y punto. Lo vio el público, lo vimos en redes, lo vio el jurado, ellos son los que deciden”.

Ximena Navarrete Fátima Bosch
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
