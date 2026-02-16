Así fue la boda de Maya Hawke con Christian Lee Hutson

Hawke de 27 años, interpretó a Robin Buckley en la serie de Netflix, una de las más exitosas del streaming entre 2019 y 2025. La actriz celebró su boda en Manhattan junto a sus padres y compañeros de la serie.

A la ceremonia privada únicamente asistieron familiares y compañeros de Hawke. Según revistas especializadas, la boda se realizó el sábado 14 de febrero en la iglesia St. George’s Episcopal Church, ubicada en el distrito de Manhattan, dentro de Nueva York.

De acuerdo con EFE, la actriz y el músico de 35 años, se dieron el “sí quiero” en una ceremonia a la que acudieron sus más cercanos y amigos. Entre ellos estuvieron sus padres, los actores Uma Thurman y Ethan Hawke, quienes acompañaron a la pareja durante el enlace.

El padre de la actriz la acompañó mientras ella caminaba hacia el templo, en una boda descrita como “sorpresa en el universo de Hollywood”. La actriz llevó un vestido blanco sin mangas y escote tipo barco, con una larga cola. Su esposo, optó por un traje clásico en blanco y negro con chaleco.

Las fotos posteriores a la boda muestran a la actriz sonriente mientras caminaba por la ciudad tras convertirse en esposa del músico con el que colaboró antes de conocerse su relación sentimental.

El enlace reunió a invitados como Finn Wolfhaerd, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer y Joe Keery. También acudieron la actriz Iris Apatow y su pareja Sam Nivola, quienes formaron parte del grupo de invitados que acompañó a la pareja durante la jornada.

Tras la ceremonia religiosa, los asistentes se trasladaron al club privado “The players”, donde se realizó el banquete nupcial. En el evento también estuvo presente su hermano Levon Roan Thurman-Hawke, así como otros integrantes de la familia de los actores.