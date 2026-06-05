Galilea Montijo revela la relación más dolorosa de su vida: “Tuve una relación muy fea y creí que era feliz”

Galilea Montijo abrió uno de los capítulos más personales de su vida durante el más reciente episodio de ‘Netas Divinas’. La conductora recordó una relación sentimental que duró varios años y que, con el paso del tiempo, ha identificado como una de las más dolorosas que ha vivido.

Durante la conversación, Montijo explicó que entonces justificaba ciertas actitudes de su pareja porque creía que formaban parte del amor. Sin embargo, ahora reconoce que existían dinámicas que afectaban profundamente su autoestima.

Instagram: Netas Divinas.

La conductora relató que su entonces pareja solía hacer comentarios sobre su apariencia física, incluso después de que se sometiera a una cirugía para reemplazar sus implantes de busto, confesó haberlo hecho para parecerse a su exnovia. Una situación que hoy considera una muestra del nivel de inseguridad y sometimiento emocional que experimentaba en ese momento.

Imagínate dónde me tenía sometida. Galilea Montijo

Uno de los momentos más impactantes de su testimonio fue cuando admitió que durante años interpretó esas conductas como muestras de cariño. Según explicó, el hecho de que su pareja tuviera un carácter bromista con todo el mundo la llevó a pensar que los comentarios hacia ella eran normales y que formaban parte de la relación.

Instagram: Netas Divinas.

Realmente tuve una relación muy fea y yo creí que era feliz. Galilea Montijo

Ahora, con una perspectiva diferente, Galilea aseguró que ha aprendido a identificar conductas que no deberían normalizarse dentro de una relación. La presentadora reconoció que durante mucho tiempo creyó ser feliz, pero al mirar hacia atrás entiende que atravesó una experiencia marcada por el menosprecio y las burlas constantes.

Instagram: Galilea Montijo.

Hoy, la historia parece muy distinta. Desde que inició su relación con Isaac Moreno, Galilea Montijo ha compartido públicamente momentos de felicidad, estabilidad y complicidad. Quizá por eso sus reflexiones han resonado tanto, porque demuestran que, incluso después de relaciones dolorosas, siempre es posible encontrar una versión más sana y plena del amor.