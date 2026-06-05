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Taylor Swift estrena ‘I Knew It, I Knew You’ para ‘Toy Story 5’ y explica su dulce conexión con Jessie

Taylor Swift regresa al country y a sus raíces gracias a Jessie y a ‘Toy Story 5’, la cantante lanza ‘I Knew It, I Knew You’ llena de nostalgia.

Junio 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
Taylor Swift estrena ‘I Knew It, I Knew You’ para ‘Toy Story 5’

Taylor Swift estrena ‘I Knew It, I Knew You’ para ‘Toy Story 5’

Getty Images

Este viernes 5 de junio, Taylor Swift estrenó ‘I Knew It, I Knew You’, la canción que compuso exclusivamente para la banda sonora de Toy Story 5, y que está inspirada en la pequeña Jessie, la carismática muñeca.

Y es que más allá de ser parte de la banda sonora, esta canción ha traído nostalgia a Taylor, quien ha confesado lo especial que fue entrar en su composición, pues la regresó de forma inesperada a sus raíces.

Taylor Swift estrena ‘I Knew It, I Knew You’ para ‘Toy Story 5’

Taylor dio a conocer el lanzamiento de ‘I Knew It, I Knew You’ con una publicación en su perfil de Instagram, que ha cautivado a sus millones de fans, pues aparece ella vestida de vaquerita a los 5 años, y un mensaje lleno de nostalgia.

Escribir esta canción me ha parecido, a la vez, un cambio musical y un regreso a casa. Crear algo para Jessie ha sido un nuevo reto y, al mismo tiempo, me ha resultado algo totalmente natural”, ha confesado Taylor, dejando clara la hermosa conexión que tiene con el personaje.

Swift mostró su lado más nostálgico al recordar que su cariño por Woody, Buzz y los personajes de Toy Story comenzó cuando era niña, destacando la conexión especial que ha mantenido con la saga desde su infancia.

Ser un fan de ‘Toy story’ desde los 5 años hasta ahora… es una aventura en la que pienso seguir, hasta el infinito y más allá”.

¿De qué trata ‘I Knew It, I Knew You’, la canción de Taylor Swift para Toy Story 5?

El tema inspirado en Jessie, gira en torno a la nostalgia, la amistad y el reencuentro con alguien que parecía perdido para siempre, la emotiva letra habla de cómo el cariño y los recuerdos pueden mantener vivo un vínculo, incluso después de una larga separación.

En un comunicado de prensa tras el anuncio de la canción, el director y guionista de Toy Story 5, Andrew Stanton, elogió el trabajo de Swift, diciendo:

Es increíble lo significativo que ha sido que Taylor escriba e interprete esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió por lo que el personaje estaba pasando era innegable.

La canción está tan profundamente conectada con Toy Story. Tanto es así que a la primera escucha, sentí instantáneamente que siempre había pertenecido allí, como un familiar perdido hace mucho tiempo. Fue destino”.

La canción también está coproducida por Jack Antonoff, su antiguo y frecuente colaborador. Swift empezó a trabajar con Antonoff en “1989” de 2014 hasta “The Tortured Poets Department” de 2024.

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