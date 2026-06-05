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Shakira volverá a la CDMX para interpretar “Dai Dai”

La colombiana volverá a la capital para convertirse en una de las grandes protagonistas de la inauguración de la fiesta más grande del futbol

Junio 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
shakira y piqué

Shakira fue confirmada para presentarse el próximo 11 de junio para interpretar “Dai Dai”, el tema oficial del torneo que comparte con el artista nigeriano Burna Boy.

“Dai “Dai”, fue lanzada como la canción oficial del evento y representa el regreso de Shakira a los himnos mundialistas después del enorme éxito de “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014.

El espectáculo se realizará 90 minutos antes del partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, marcando el inicio de la primera copa organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

El encuentro está programado para las 13:00 hrs tiempo del centro de México, por lo que la inauguración arrancará aproximadamente a las 11:30 horas.

La inauguración en territorio mexicano contará además con la participación de otros artistas internacionales y mexicanos, entre ellos Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes abrirán oficialmente el torneo.

Shakira
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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