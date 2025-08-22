Las uñas de Kylie Jenner que son tendencia este verano

Kylie Jenner no solo marca pauta en moda y maquillaje, también en uñas. Su diseño de uñas se ha convertido en inspiración global y este verano no será la excepción.

Desde tonos discretos hasta acabados sofisticados, la empresaria ha mostrado cuatro diseños que puedes llevar en cualquier ocasión para elevar tu estilo.

1. Uñas nude rosadas con glitter

Sencillas, versátiles y chic. Kylie apuesta por el nude rosado en forma almendrada con acabado brillante, un diseño que estiliza las manos y combina con cualquier look. Perfectas para un día en la playa o una cena de noche, son un must de temporada.

2. Uñas negras glossy

El negro nunca falla, y en versión glossy mucho menos. Kylie llevó este manicure elegante y poderoso en un look de noche, demostrando que el color oscuro también puede ser veraniego si se combina con brillo y una forma estilizada.

3. Baby boomer nails

Entre el nude y el blanco difuminado, las uñas estilo baby boomer son un acierto seguro. Kylie las mostró en acabado brillante y con forma almendrada, logrando un efecto romántico y sofisticado al mismo tiempo. Una opción fresca y moderna para quienes buscan un manicure discreto pero con carácter.

4. Manicure francés

El diseño francés nunca pasa de moda y Kylie lo confirma. Sus puntas blancas definidas sobre una base nude con brillo son la combinación perfecta de elegancia y sencillez. Ideal para el verano, es un estilo que aporta limpieza y feminidad sin esfuerzo.

Las uñas de Kylie Jenner prueban que un buen manicure puede transformar cualquier look. Este verano, inspírate en sus cuatro estilos favoritos: nude natural, negro brillante, baby boomer y francés clásico. Diseños atemporales que no solo elevan tus manos, sino que se adaptan a cualquier ocasión, del día a la noche.