Cazzu comparte una tierna foto de su hija Inti en medio de la polémica con Christian Nodal

Cazzu se encuentra disfrutando de las mieles del éxito luego del lanzamiento se su más reciente canción ‘Con Otra’, la cual, aseguran en redes sociales, lleva una poderosa indirecta contra su ex, Christian Nodal, y su nueva esposa, Ángela Aguilar.

Ajena al escándalo, la argentina compartió una adorable foto de su hija Inti donde la pequeña de apenas un año de edad aparece dormida en una posición muy singular, con las rodillas flexionadas sobre la cama y la cabeza hacia abajo.

“Cada uno duerme como quiere”, escribió la cantante junto a la tierna foto donde aparece Inti sin calcetines y con un jumpsuit blanco con conejitos.

En muchas ocasiones, Cazzu ha demostrado que su hija es su gran acompañante y lo comprometida que está con su maternidad, pues ha Inti se le ha visto en el estudio de grabación, en los ensayos y hasta detrás del escenario en algunos conciertos.

Inti dormida Instagram @cazzu

Cazzu supera a Christian Nodal con su nueva canción

El pasado 19 de marzo, Cazzu estrenó su nueva canción ‘Con Otra’, la cual incendió las redes sociales de inmediato debido a su letra, la cual fue considerada por muchos como un dardo contra Ángela Aguilar.

Sin embargo, tan solo un día después, el 20 de marzo, el cantante originario de Caborca, Sonora, lanzó su canción ‘El Amigo’, lo cual provocó que los internautas hicieran una serie de comparaciones entre ambos.

El nuevo tema de Cazzu se encuentra en el número 1 de tendencias en YouTube, por encima de Christian Nodal, quien ocupa el segundo lugar. Además, la trapera logró un récord en su país natal, Argentina, pues se convirtió en el mayor debut de una artista argentina en solitario en la historia de YT.

¿Cuándo se reunió Christian Nodal con Inti?

En agosto pasado, el intérprete de ‘Adiós Amor’ publicó fotografías de su estancia en Argentina, lo que sus seguidores tomaron como una señal de que estaba ahí para reunirse con su hija.

Poco después, en septiembre, Christian Nodal asistió a la fiesta de cumpleaños de la pequeña, donde se le vio muy ameno junto a Cazzu mientras cantaban ‘Cumpleaños feliz’.

Qué dice ‘Con Otra’, la nueva canción de Cazzu con una supuesta indirecta a Ángela Aguilar

La letra completa es:

La que nada debe nada teme

Robado se va lo que robado viene

Tu papá y mamá debieron enseñártelo

Te enloqueces cuando él habla conmigo

Él me extraña y yo ni siquiera lo miro

Niña no tengo intenciones de quitártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemiga, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro, te va a engañar

La inseguridad lo vuelve loco

No fuiste tú el problema y yo tampoco

El amor que esperas no va a dártelo, yo jamás te haría lo que me hiciste

Y con todo y eso que dijiste, aún así pudiera perdonártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemigo, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

No te deseo el mal pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tu te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo

Te lo aseguro, te va a engañar