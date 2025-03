Cazzu le gana una nueva batalla a Christian Nodal con su canción ‘Con Otra’

El pasado 19 de marzo, Cazzu estrenó su nueva canción ‘Con Otra’, la cual incendió las redes sociales de inmediato, pues muchos aseguran que es una indirecta hacia su ex, Christian Nodal, y su nueva esposa, Ángela Aguilar.

Sin embargo, tan solo un día después, el 20 de marzo, el cantante originario de Caborca, Sonora, lanzó su canción ‘El Amigo’, lo cual provocó que los internautas hicieran una serie de comparaciones entre ambos.

El nuevo tema de Cazzu se encuentra en el número 1 de tendencias en YouTube, por encima de Christian Nodal, quien ocupa el segundo lugar. Además, la trapera logró un récord en su país natal, Argentina, pues se convirtió en el mayor debut de una artista argentina en solitario en la historia de YT.

Cazzu vs Christian Nodal

Cazzu agradece su récord en YouTube

Cazzu presumió el récord que logró en la plataforma de videos con su canción ‘Con Otra’, pues se ubica en el primer lugar en 17 países, algo que es muy especial para ella, pues esta canción es al ritmo de cumbia, género con el que ella comenzó su carrera.

Hasta el momento, el videoclip alcanza más de 17 millones de reproducciones, sin embargo, sus números aumentan de forma sorprendente, así que, muy seguramente, esa cantidad será superada dentro de muy poco, mientras que el ‘El Amigo’ de Christian Nodal, supera las 3 millones de vistas.

“Mi primer canción la grabé hace 16 años y fue una de Selena. Aprendí la música con la cumbia, y hoy me regala todo este AMOR. GRACIAS TOTALES A USTEDES. ¡Gracias por disfrutar estas canciones que hago desde el fondo de mi corazón cumbiero! Y esto recién comienza…", escribió Cazzu.

Este mensaje lo acompañó con varias fotografías del detrás de cámaras del videoclip, mismo que ella dirigió, así como fotos de hace varios años, cuando su carrera musical comenzó a despuntar.

Entre los muchísimos elogios que la argentina ha recibido se encuentran los de Belinda, ex prometida de Christian Nodal, quien la felicitó por su canción tanto en Instagram como en YouTube.

Cazzu presume su récord

¿Qué dice ‘Con Otra’ y por qué aseguran que es una indirecta para Ángela Aguilar?

La nueva canción al ritmo de cumbia de Cazzu tiene un mensaje muy poderoso y algunos internautas que no solo lleva una indirecta para Ángela Aguilar, también para sus famosos padres.

“La que nada debe, nada teme. Robado se va, lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo”.

“Te enloqueces cuando él habla conmigo, él me extraña y yo ni siquiera lo miro, niña no tengo intenciones de quitártelo. Pero fuiste mala y todo se paga, no soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada”.

“No te deseo el mal, pero él te va a engañar. Será con otra y recordarás cómo te reías el día que estuve en tu lugar. Y no lo dudo, te lo aseguro

“La inseguridad lo vuelve loco, no fuiste tú el problema y yo tampoco, el amor que esperas no va a dartelo. Yo jamás te haría lo que tú me hiciste y con todo y eso que dijiste, aún así podría perdonártelo. Pero fuiste mala y todo se paga”.

La separación de Christian Nodal y Cazzu

Cazzu y Christian Nodal anunciaron su separación el 23 de mayo a través de un comunicado en redes sociales después de alrededor de dos años de relación y una hija en común. Apenas unas semanas después, el 10 de junio, el intérprete de ‘Adiós Amor’ reveló su noviazgo con Ángela Aguilar, quien describió su romance como una historia de amor pausada por la vida. El 24 de julio sorprendieron al mundo con su boda en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en Morelos, México.

En octubre pasado, la hija menor de Pepe Aguilar dio una entrevista a ABC News en la que aseguró que todas las partes involucradas sabían de su romance con el sonorense y que todos están felizmente unidos.

Luego de varios meses de silencio, la trapera dio una entrevista al programa de radio ‘Poné la Pava’, donde aclaró que ella no estaba al tanto del romance del padre de su hija con la cantante de regional mexicano.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento y como se sugiere que yo formé parte de una especie como de plan, lo cual me siento en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira, la gravedad que tiene esto es que viene de boca de uno de los protagonistas…”, declaró Julieta Cazzuchelli.

Christian Nodal y Cazzu se conocieron en persona durante un viaje de la rapera a México Instagram @cazzu

Detalló que prefirió mantenerse en silencio por respeto a los involucrados, pero tras las declaraciones de Ángela Aguilar sintió la necesidad de aclarar la información.

“Lo terrible es que dicen una mentira, hay una mentira atroz, que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hace poco”, explicó. “Yo me sorprendí porque yo ya la conocía (a Ángela) y ya había compartido algunas veces, entonces primero pensé que no era, luego resultó que sí”, agregó la intérprete argentina.

“Mi día cambió de la noche a la mañana inesperadamente y mientras pasaban un montón de cosas, yo guardaba silencio, yo me mudaba, armaba un hogar, seguía con mi trabajo y maternaba”, explicó la ‘Nena Trampa’.