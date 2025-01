Cazzu aclara si su nueva canción ‘Dolce’ está dedicada a Christian Nodal

Cazzu recién estrenó su nueva canción y las especulaciones respecto a quién va dirigida no se hicieron esperar. Y es que en su tema “Dolce” los fans de la cantante lo han relacionado con el look que llevó junto a su expareja, Christian Nodal, a los premios Grammy en 2023.

Ante la pregunta de un usuario de si la canción estaba dedicada al cantante mexicano, la trapera aclaró que no. “Sentí que iba dirigida a alguien, puede ser?”, se lee en un comentario en la cuenta de X de la Nena Trampa, a lo que Cazzu responde: “No. La canción la escribí en un momento donde no pasaba nada malo, a veces así es la creatividad.

El comentario de Cazzu en X. X

Por otra parte, habló sobre el proceso creativo de su videoclip, donde se le ve cantándole a un ente que representa el diablo.

“Es una fantasía sobre tratar de adaptarte a una naturaleza que no es la tuya por amor hasta que c’est fini y te vas”, comentó.

¿Qué dice la letra de ‘Dolce’, la nueva canción de Cazzu?

Aunque la artista no menciona directamente a su expareja, Christian Nodal, la canción ‘Dolce’ está llena de sutiles juegos de palabras y referencias que podrían aludir a su relación y su posterior ruptura.

“Te creí y yo no doy más de una oportunidad, ojalá te dure eso de aparentar. Mujeres bonitas, ninguna real como yo, que contigo estaba a morir y a matar. Dudo que una así te vuelvas a encontrar. Me voy, pero antes me voy a vengar, yo también sé bien cómo portarme mal y sé bien qué hacer para hacerte llorar”, dice la canción.

En la canción, Cazzu también hace referencia al icónico vestido: “y voy a salir por la noche / A ponerme ese vestido Dolce / Que ya sabes, me queda tan bien / Con el mismo que te enamoré".

Nodal habría sido quien eligió el vestido de la marca Dolce & Gabbana de la argentina. En aquel evento, el cantante se arrodilló frente a Cazzu para acomodarle el vestido, un momento que fue comentado por todos.