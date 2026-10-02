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Shakira deslumbra en París con el ‘vestido líquido’ de Tom Ford que redefine la elegancia nocturna
Durante el desfile de la casa de moda en Paris Fashion Week, la estrella colombiana acaparó los reflectores con una silueta fluida y de drapeado impecable que consolida su estatus como icono del ‘quiet luxury’.
Octubre 02, 2026
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Marjorie Daphnis