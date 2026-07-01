Revista
Síguenos en:
Sports

TelevisaUnivision se confirma como la señal preferida para seguir el Mundial 2026

Al término de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las transmisiones mundialistas de TelevisaUnivision se consolidaron en el gusto del público, convirtiéndola en la señal más vista a nivel nacional, de acuerdo con cifras de la ACAM, organismo encargado de medir audiencias en México.

Julio 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
mundial-televisaunivision.jpeg

Confirmando su posición de liderazgo de audiencia en las emisiones mundialistas, TelevisaUnivision alcanzó una nueva marca de audiencia en la transmisión del histórico encuentro donde México se llevó la victoria ante Ecuador. Este emocionante partido —marcado por la electrizante actuación de Julián Quiñones, Gilberto Mora y Raúl Jiménez— registró para la televisora de San Ángel un récord sin precedentes de 35.3 millones de espectadores: 28.4 millones en sus canales de TV y 6.9 millones a través de la plataforma ViX.

gilberto-mora.jpeg

Pero el ambiente mundialista ha rebasado las pantallas y se manifiesta en la concentración de miles de fanáticos, nacionales y extranjeros, que se dan cita en las diversas plazas de todo el país que se han habilitado que la gente pueda seguir los partidos del mundial en un ambiente festivo.

México se ha convertido en una auténtica fiesta gracias a los Fan Fests, que ya registran una asistencia acumulada de cientos de miles de aficionados que, sin importar las fuertes lluvias torrenciales, se reúnen en las plazas públicas de todo el país.

A la par de esta enorme convocatoria, el ingenio local ha acaparado las miradas del mundo con detalles entrañables como el Pato Merlín, el simpático e ingenioso patito que se volvió viral en redes sociales por pasear con sus tenis y su playera de la Selección Mexicana.

Esta combinación de folclor, hospitalidad y la energía de la afición ha generado una oleada de comentarios positivos por parte de la prensa y los turistas extranjeros, quienes coinciden en que México está siendo el alma y el destino más vibrante de toda la justa mundialista.

mexico-vs-inglaterra.jpeg

Con el triunfo ante la selección de Ecuador, la Selección Mexicana no solo dio una noche mágica repleta de pasión y entrega, también rompió de golpe con los fantasmas del pasado, al asegurar el boleto que por fin nos lleva al tan ansiado quinto partido.

Con el país entero volcado y una escuadra nacional que ha demostrado su firme decisión de dejar todo en la cancha, la ilusión de la afición está legítimamente por las nubes, dejando en el aire la pregunta que ya inunda a todo el país y que hoy suena más real que nunca: "¿Y si sí?”.

Mundial futbol TelevisaUnivision
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
por-que-le-dicen-tala-a-raul-rangel-apodo.jpeg
Sports
De dónde salió el apodo de Raúl “Tala” Rangel, el portero de la Selección Mexicana
Julio 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
novia-de-raul-tala-rangeljpeg
Personalidades
Quién es la pareja de Raúl “Tala” Rangel, el portero estrella de México en el Mundial
Julio 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
piero-por-que-lo-expulsaron-mexico-ecuador.jpeg
Sports
Por qué expulsaron a Piero Hincapié en el México vs Ecuador
Julio 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
moises-caicedo.jpeg
Sports
Quién es Moisés Caicedo, el futbolista ecuatoriano que triunfa en Chelsea, uno de los más valiosos de América
Junio 30, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland?
Sports
Isabel Haugseng Johansen: quién es la novia de Erling Haaland y madre de su hijo
Erling Haaland y su novia Isabel Haugseng Johansen tienen una de las historias de amor más bonitas del futbol, y en 2024 le dieron la bienvenida a primer hijo.
Junio 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
raul-jimenezjpeg
Sports
La diadema de Raúl Jiménez, un símbolo de batalla que casi le cuesta la vida
Cada vez que el futbolista salta a la cancha con la Selección Mexicana, hay un elemento que llama la atención de aficionados de todo el mundo: la característica diadema negra que lleva sobre la cabeza
Junio 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Brian Gutiérrez revela por qué eligió a México sobre Estados Unidos para el Mundial 2026
Sports
Brian Gutiérrez revela por qué eligió a México sobre Estados Unidos para el Mundial 2026
El mediocampista Brian Gutiérrez despejó cualquier duda sobre la decisión que marcó el rumbo de su carrera en la cancha de juego.
Junio 30, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
Sports
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
La organización confirmó que ambas carreras previstas para abril no se realizarán
Marzo 14, 2026
 · 
Tania Franco