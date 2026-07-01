México ya tiene rival: enfrentará a Inglaterra en octavos de final del Mundial

El equipo dirigido por Javier Aguirre se enfrentará a Inglaterra en los octavos de final en un duelo que definirá el pase a los cuartos de final del torneo.

El esperado encuentro entre México e Inglaterra se disputará el próximo domingo 5 de julio en la CDMX, donde se albergará el último partido del Mundial en territorio mexicano. El silbatazo inicial está programado para las 6:00 pm.

La selección inglesa aseguró su clasificación tras derrotar a la República Democrática del Congo en la ronda de dieciseisavos de final, por lo que ahora se medirá con el Tricolor que llega con un paso perfecto, luego de sumar cuatro victorias consecutivas sin que le hayan metido ningún gol.

El partido entre México e Inglaterra podrá verse por Canal 5, TUDN y ViX, será uno de los más esperados de los octavos de final, ya que el conjunto Tricolor buscará romper la barrera histórica y avanzar a los cuartos de final, algo que no consigue desde México 1986. Del otro lado estará una selección inglesa liderada por figuras como Harry Kane y Jude Bellingham.