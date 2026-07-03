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boda Taylor Swift
Entretenimiento
Taylor Swift y Travis Kelce ya son esposos: el Empire State se iluminó se azul y Nueva York celebró la boda del año
¡Ya son marido y mujer! La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce contrajeron matrimonio este viernes en una espectacular ceremonia celebrada en el icónico Madison Square Garden
Julio 03, 2026
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Diana Laura Sánchez