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boda Taylor Swift

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Entretenimiento
Taylor Swift y Travis Kelce ya son esposos: el Empire State se iluminó se azul y Nueva York celebró la boda del año
¡Ya son marido y mujer! La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce contrajeron matrimonio este viernes en una espectacular ceremonia celebrada en el icónico Madison Square Garden
Julio 03, 2026
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Diana Laura Sánchez