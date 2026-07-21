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LaToya Malcolm

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Entretenimiento
De qué murió LaToya Malcolm; esto de sabe del fallecimiento de la exconcursante de Miss Universe Jamaica
La industria de los certámenes de belleza en Jamaica está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz y bailarina y exconcursante de Miss Universe Jamaica, quien murió a los 35 años
Julio 21, 2026
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Diana Laura Sánchez