¿En qué terminó la temporada 2 de Euphoria? Todo lo que debes recordar antes de la nueva temporada

La segunda temporada de Euphoria llevó la historia a un nivel mucho más oscuro e intenso, consolidando conflictos que ahora serán clave para entender lo que viene. Antes del estreno de la nueva entrega, esto es lo que debes tener claro.

La caída de Rue y su peligrosa relación con Laurie

Rue, interpretada por Zendaya, continúa luchando contra su adicción mientras enfrenta el duelo y una sensación constante de no pertenecer. Si bien en la primera temporada su relación con Jules parecía darle cierta estabilidad, en la segunda todo se desmorona.

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Su consumo se intensifica y la lleva a involucrarse con Laurie, una traficante que le entrega una maleta llena de drogas para vender. Sin embargo, Rue termina consumiéndolas, quedando en una situación extremadamente peligrosa. Este conflicto no se resuelve y apunta a ser uno de los ejes centrales de la nueva temporada.

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El triángulo Cassie, Nate y Maddy

Uno de los arcos más explosivos fue el de Cassie, Nate y Maddy. Cassie inicia una relación secreta con Nate, marcada por la dependencia emocional y el control, mientras ocultan todo de Maddy, su exnovia.

El momento culminante llega cuando Maddy descubre la traición. A partir de ahí, decide alejarse, mientras Cassie queda emocionalmente devastada y Nate reafirma su comportamiento impredecible. La dinámica entre los tres queda fracturada, pero lejos de cerrarse.

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Fez, Ashtray y un final marcado por la incertidumbre

El final de temporada también marca un punto de quiebre para Fez y Ashtray. Mientras Fez desarrolla una relación inesperadamente tierna con Lexi, todo cambia con una redada policial en su departamento que termina en un desenlace trágico.

Sin embargo, de cara a la nueva temporada, no está claro qué sucederá con esta historia. Tras el fallecimiento de Angus Cloud, actor que daba vida a Fez, el rumbo de su relación con Lexi queda en el aire, convirtiéndose en una de las incógnitas más sensibles dentro del futuro de Euphoria.

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La próxima temporada dará un salto en el tiempo de aproximadamente cinco años. Según los primeros avances, Rue sigue lidiando con su adicción y Laurie continúa presente en su vida. Jules ahora está en Nueva York, y nuevas historias comienzan a tomar forma.

Euphoria no solo dejó una temporada intensa, sino múltiples historias abiertas que prometen evolucionar en una nueva etapa aún más compleja. La tercera temporada se estrena el 12 de abril de 2026 en HBO.