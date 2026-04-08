Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Cuántos hijos tiene Cristian Castro y quiénes son

El cantante mexicano es padre de tres hijos, fruto de dos relaciones sentimentales distintas

Abril 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Cristian Castro será papá por cuarta ocasión

.

A pesar de la fama, el artista ha mantenido gran parte de su vida familiar en discreción. Sus dos hijos mayores son Simone Candy Castro Liberman y Mikhail Zaratustra Castro Liberman, quienes nacieron durante su matrimonio con la abogada argentina Valeria Lierman. Simone nació en 2005 y Mikhail en 2007; actualmente tienen alrededor de 19 y 21 años, respectivamente. Ambos residen en Estados Unidos y se encuentran cursando la universidad. Ambos decidieron tomar caminos distintos a la carrera de su padre, ya que Mikhail estudia Economía, mientras que Simone cursa Psicología.

Por otro lado, su tercera hija es Rafaela Erazo Castro, nacida en 2011, fruto de su relación con la colombiana Paula Erazo. Rafaela es la menor de los tres y actualmente es una adolescente de aproximadamente 14 años. A diferencia de sus hermanos mayores, ha tenido mayor cercanía mediática, en parte por la relación más visible que mantiene con su familia paterna.

Mientras sus hermanos mayores se enfocan en su formación académica universitaria, Rafaela aún se encuentra en etapa escolar. En conjunto, los tres hijos de Cristian Castro han llevado una vida relativamente privada, alejados en gran medida del medio artístico que rodea la carrera de su padre.

Cristian Castro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Danna estrena EP con una portada capturada por Elizaveta Porodina
Entretenimiento
Danna estrena EP con una portada capturada por Elizaveta Porodina
Abril 08, 2026
 · 
Tania Franco
Sabrina Carpenter y Margaret Qualley codirigen nuevo video musical
Entretenimiento
Sabrina Carpenter y Margaret Qualley codirigen nuevo video musical
Abril 07, 2026
 · 
Tania Franco
el-diablo-viste-a-la-moda-2.jpeg
Entretenimiento
Llega el tráiler de The Devil Wears Prada 2 con música inédita de Lady Gaga
Abril 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
meryl-streep.jpeg
Entretenimiento
Meryl Streep reveló que se basó en estas celebridades para crear a Miranda Priestly
Abril 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
shiloh jolie pitt gana 14 mil dolares a la semana
Entretenimiento
La hija de Angelina y Brad que huyó de la fama: Shiloh Jolie y el debut que construyó en secreto
La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt lleva años construyendo su camino en silencio — y el mundo acaba de darse cuenta
Abril 07, 2026
 · 
Tania Franco
Elenco 'Besos, Kitty'.jpg
Entretenimiento
Estas son las parejas en la vida real de los protagonistas de ‘Besos, Kitty’, la exitosa serie de Netflix
La segunda temporada de esta serie se estrenó el pasado 16 de enero y se posicionó entre las 5 más vistas de la plataforma
Enero 22, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
Crepúsculo - Jacob - Edward y Bella
Entretenimiento
Robert Pattinson y su película favorita de Crepúsculo: ¿una indirecta a Kristen Stewart?
Para entender la respuesta de quien interpretó a Edward Cullen, hay que recordar cómo terminó todo con Kristen Stewart
Abril 07, 2026
 · 
Tania Franco
lewis-hamilton-kim-kardashian.jpeg
Entretenimiento
Lewis Hamilton es captado con Kim Kardashian a bordo de un Ferrari F40
El piloto británico volvió a generar revuelo tras la difusión de un video grabado en Japón en el que realiza maniobras de derrape al estilo “Tokyo Drift”
Abril 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez