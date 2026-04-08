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Danna estrena EP con una portada capturada por Elizaveta Porodina

La cantante mexicana vuelve a la música con “Lucid Dreams” y su revelación de portada dio mucho de qué hablar

Abril 08, 2026 • 
Tania Franco
Danna estrena EP con una portada capturada por Elizaveta Porodina

Cortesía de Belong

Fue en Casa Hotbook donde Danna (antes Danna Paola) nos recibió con un cálido abrazo y nos platicó de su asombrosa travesía a Londres para sacar “la foto” ideal que le daría vida a su nuevo EP Lucid Dreams. Después de su último disco Childstar que robó todos los titulares en 2024, aquel disco venía con una narrativa más oscura de cómo fue crecer en la industria.

Danna estrena EP con una portada capturada por Elizaveta Porodina

Cortesía de Belong.

El arte detrás de la portada

Este álbum nace de la colaboración entre Danna y creativos clave de la industria, aportando una visión más global al proyecto. Destaca Dannah Gottlieb, quien se integra como su nueva directora creativa, sumando una sensibilidad contemporánea tras trabajar con artistas como Madonna, Sabrina Carpenter y Post Malone.

Danna estrena EP con una portada capturada por Elizaveta Porodina

Cortesía Belong

Fue antes de la revelación de la portada donde Danna nos contó de lo especial que es esta nueva etapa musical, casi como un renacer, la artista emanaba libertad. La maravillosa imagen estuvo a cargo de la reconocida fotógrafa y artista visual rusa Elizaveta Porodina, cuya obra se distingue por una mezcla única de surrealismo, expresionismo y referencias a la pintura clásica. A lo largo de su carrera ha colaborado con marcas de lujo y retratado a figuras como Brad Pitt, Zendaya y Ariana Grande, ésta última siendo una de las cantantes favoritas de Danna.

Danna estrena EP con una portada capturada por Elizaveta Porodina

Cortesía de Belong

Cuando finalizó la revelación, Danna se acercó a saludar a cada uno de los asistentes de prensa, con amabilidad y cercanía, la cantante lucía gozosa y libre de este nuevo paso musical. Al ser el ícono que es en la industria y cultura pop latina, ella se mostró cercana y dispuesta a hablar todo de Lucid Dreams, incluso nos relató que tomaron la fotografía en Londres. También relató que su fandom, los “Dreamers” le han compartido sus historias a través de redes sociales, algo que para ella significa la vida entera.

Danna Danna Paola
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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