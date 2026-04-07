Sabrina Carpenter y Margaret Qualley codirigen nuevo video musical

Sabrina Carpenter lanzó este 6 de abril el video oficial de “House Tour” y lo hizo con una propuesta que va más allá de lo esperado. Además de protagonizarlo, lo codirigió junto a Margaret Qualley. Madelyn Cline completa el trío en pantalla.

IG: Sabrina Carpenter

En el video, las tres se presentan como el “Pretty Girl Clean-Up Crew” y llegan a una lujosa mansión en Hollywood a bordo de una van rosa para terminar saqueándola por completo — incluyendo un Grammy que también se llevan de recuerdo.

Grabamos en Vista Vision en las Hollywood Hills hasta muy tarde en la noche… fue un equipo muy ambicioso y trabajador, estoy increíblemente agradecida, espero que lo amen tanto como nosotras amamos hacerlo. Sabrina Carpenter.

El video superó el millón de vistas en YouTube en menos de tres horas. El lanzamiento llega días antes de que Carpenter encabece el cartel de Coachella 2026.