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Revelan nuevo vistazo del biopic de Michael Jackson

Centrado en la vida del icónico cantante Michael Jackson, ha generado gran expectativa tras la publicación de avances recientes que muestran más detalles de la producción

Abril 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El adelanto de “Michael”, confirma el enfoque del proyecto en su faceta artística y personal, además de destacar la interpretación de Jaafar Jackson, quien da vida al “Rey del Pop”. El material promocional ha llamado la atención por sus recreaciones de conciertos y momentos clave de su carrera.

La película dirigida por Antoine Fuqua, se estrenará en cines el 24 de abril de este año a nivel internacional, aunque en algunos países como México podría llegar unos días antes, alrededor del 22 de abril. El proyecto ha sufrido varios atrasos desde su fecha original, debido a ajustes en la producción y regrabaciones importantes en su tramo final.

En cuanto a la historia, “Michael”, abordará la vida del artista desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes de la música mundial. La narrativa incluirá sus grandes éxitos, su evolución artística y aspectos de su entorno familiar, especialmente la relación con su padre. El filme busca retratar tanto su genialidad musical como los desafíos personales que enfrentó a lo largo de su carrera.

Sin embargo, uno de los aspectos más comentados tras este nuevo vistazo es que la cinta fue modificada para eliminar referencias directas a las acusaciones de abuso infantil que marcaron parte de su vida. Debido a cuestiones legales, el final fue reescrito y ahora se centra en un momento positivo: la etapa de la gira “Bad”, cuando Michael Jackson se encontraba en la cima de su éxito. Este cambio implicó nuevas filmaciones y un aumento considerable en el presupuesto.

Michael Jackson
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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