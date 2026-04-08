Revelan nuevo vistazo del biopic de Michael Jackson

El adelanto de “Michael”, confirma el enfoque del proyecto en su faceta artística y personal, además de destacar la interpretación de Jaafar Jackson, quien da vida al “Rey del Pop”. El material promocional ha llamado la atención por sus recreaciones de conciertos y momentos clave de su carrera.

La película dirigida por Antoine Fuqua, se estrenará en cines el 24 de abril de este año a nivel internacional, aunque en algunos países como México podría llegar unos días antes, alrededor del 22 de abril. El proyecto ha sufrido varios atrasos desde su fecha original, debido a ajustes en la producción y regrabaciones importantes en su tramo final.

En cuanto a la historia, “Michael”, abordará la vida del artista desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes de la música mundial. La narrativa incluirá sus grandes éxitos, su evolución artística y aspectos de su entorno familiar, especialmente la relación con su padre. El filme busca retratar tanto su genialidad musical como los desafíos personales que enfrentó a lo largo de su carrera.

Sin embargo, uno de los aspectos más comentados tras este nuevo vistazo es que la cinta fue modificada para eliminar referencias directas a las acusaciones de abuso infantil que marcaron parte de su vida. Debido a cuestiones legales, el final fue reescrito y ahora se centra en un momento positivo: la etapa de la gira “Bad”, cuando Michael Jackson se encontraba en la cima de su éxito. Este cambio implicó nuevas filmaciones y un aumento considerable en el presupuesto.