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Christian Nodal revela que Ángela Aguilar le enseñó el verdadero amor

El cantante habló de lo enamorado que está de su esposa y lo bien que va su matrimonio

Abril 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Tras su paso por República Dominicana, donde ofreció un concierto en Altos de Chavón como parte de su gira Pa’l Cora Tour, el cantante compartió detalles de su vida personal en una entrevista en la que habló sobre el papel que tiene su esposa Ángela Aguilar en su vida.

Nodal dijo que la cantante ha sido clave para encontrar estabilidad emocional en medio de la constante atención mediática.

“Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida. Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, ¿sabes? Y es la única persona que nunca he sentido que ha querido cambiarme y me ha entregado todo”, expresó.

El cantante también contó aspectos de su vida con su esposa fuera del escenario, “estoy con mi esposa viendo Tiktoks, '¿no? Y lo vemos juntos en su celular y está viendo... vemos videos que nos entretienen... Y yo siempre me quedo en los comerciales y le regaño porque le pasa. No. yo: ‘No, esperáte, ¿pero qué es eso? Yo me engancho con todo lo que sea. Siento como que soy muy básico. No, no podría dar un buen contenido”.

Por otro lado, Nodal reconoció que la exposición pública tiene un lado complicado, “las especulaciones llegan suficientemente lejos como para que conozcan mi vida íntima y privada. Y, de verdad, creo que no soy tan interesante”.

Christian Nodal Ángela Aguilar
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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