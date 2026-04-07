Meryl Streep reveló que se basó en estas celebridades para crear a Miranda Priestly

Durante una entrevista por la promoción de la secuela de la cinta, la intérprete desmintió la creencia popular que ha existido por años de que su personaje estaba basado directamente en la editora de moda Anna Wintour.

De acuerdo con sus declaraciones, Streep construyó la personalidad de Miranda inspirándose principalmente en los directores Mike Nichols y Clint Eastwood. La actriz señaló que tomó elementos específicos de cada uno para dar forma al carácter autoritario, elegante y enigmático de la editora ficticia, alejándose así de una simple imitación de figuras del mundo de la moda.

En particular, Streep destacó que a Nichols adoptó el humor sutil y cierta ironía en la forma de ejercer el poder. Según explicó, el cineasta tenía una manera de dirigir que combinaba firmeza con un tono casi juguetón, lo que ayudó a dotar al personaje de una agudeza mordaz que se convirtió en una de sus principales características.

Por otro lado, la actriz tomó de Eastwood su estilo de liderazgo silencioso pero dominante. Streep explicó que el actor y director es conocido por no levantar la voz, lp que obliga a quienes lo rodean a prestar más atención, generando una autoridad natural. Este rasgo fue clave para que Miranda Priestly transmitiera poder sin necesidad de recurrir a gritos o gestos exagerados.