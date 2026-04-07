Llega el tráiler de The Devil Wears Prada 2 con música inédita de Lady Gaga

El avance, ofrece un primer vistazo más completo a la trama y al renovado universo de la icónica revista ficticia Runway, a casi dos décadas del estreno de la cinta original. Uno de los aspectos más destacados del tráiler es el estreno de “Runway” una canción inédita interpretada por Lady Gaga y la rapera Doechii. El tema, que mezcla pop y elementos electrónicos con versos de rap, fue compuesto específicamente para la banda sonora del filme y acompaña las imágenes del adelanto, reforzando el tono glamuroso y competitivo de la historia.

La canción refleja los temas centrales de la cinta, como la ambición, el éxito y las tensiones dentro de la industria de la moda. Además, la colaboración entre ambas artistas ha generado gran expectativa entre el público, al unir el estilo versátil de Gaga con la propuesta fresca y urbana de Doechii.

La secuela, protagonizada nuevamente por Meryl Streep y Anne Hathaway, tiene previsto su estreno el 1 de mayo de este año, y promete explorar los desafíos actuales del mundo editorial en la era digital.