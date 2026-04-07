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Canelo Álvarez entra a la universidad a sus 35 años

El boxeador mexicano sorprendió al mundo del deporte al anunciar que inició una nueva etapa académica al ingresar a la universidad

Abril 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Saúl “Canelo” Álvarez compartió en redes sociales imágenes de su primer día de clases, acompañado del mensaje, “nunca es tarde para empezar”. El pugilista entró a la Universidad de San Diego, una institución privada de carácter católico ubicada en California, Estados Unidos, la cual se distingue por ofrecer programas académicos flexibles y por admitir a estudiantes no tradicionales, incluyendo adultos con experiencia profesional, lo que facilitó el ingreso del deportista pese a haber abandonado sus estudios en la adolescencia para dedicarse al boxeo.

La Universidad de San Diego tiene un costo aproximado de 60 mil dólares anuales (más de un millón de pesos mexicanos), lo que la posiciona como una de las instituciones privadas de alto nivel en Estados Unidos. Sus programas académicos están enfocados en la formación integral, con énfasis en liderazgo, negocios y desarrollo profesional, características que encajan con el perfil empresarial que ha construido el boxeador a lo largo de su carrera.

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En cuanto a su formación, Canelo Álvarez estudiará la carrera de Administración de Empresas o negocios, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en el manejo de inversiones y proyectos que ha desarrollado fuera del ring. Esta decisión responde a sus interés para prepararse para el retiro deportivo y consolidar su faceta como empresario, combinando sus estudios con su actividad como boxeador profesional.

‘Canelo’ alvarez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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