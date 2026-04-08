Aubrey Plaza espera a su primer hijo con el actor Christopher Abbott

La productora y actriz Aubrey Plaza de 41 años está esperando su primer hijo con su pareja, el actor Christopher Abbott con quien protagonizó la obra off-Broadway “Danny and the Deep Blue Sea”, a un año de la muerte de Jeff Baena, con quien rompió meses antes de que el cineasta se quitara la vida, y fue hallado por los servicios de emergencia en su casa de Los Ángeles.

Una fuente cercana dijo a People, “fue una hermosa sorpresa después de un año lleno de emociones, se sienten bendecidos”.

Plaza y Abbott se conocieron por primera vez en 2020 cuando protagonizaron la película de thriller psicológico Black Bear, y su química en pantalla los llevo más tarde a volver a trabajar juntos. Los actores han mantenido su relación en privado y no se han pronunciado sobre el bebé que están esperando juntos, pero aparecieron públicamente el pasado febrero en el desfile de moda de Khaite Otoño/Invierno 2026 durante la Semana de la Moda de Nueva York, sin embargo, su figura logró pasar desapercibida.