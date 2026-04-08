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Aubrey Plaza espera a su primer hijo con el actor Christopher Abbott

Un año después de la muerte de su esposo, la actriz de “The White Lotus”, dará a luz este otoño

Abril 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La productora y actriz Aubrey Plaza de 41 años está esperando su primer hijo con su pareja, el actor Christopher Abbott con quien protagonizó la obra off-Broadway “Danny and the Deep Blue Sea”, a un año de la muerte de Jeff Baena, con quien rompió meses antes de que el cineasta se quitara la vida, y fue hallado por los servicios de emergencia en su casa de Los Ángeles.

Una fuente cercana dijo a People, “fue una hermosa sorpresa después de un año lleno de emociones, se sienten bendecidos”.

Plaza y Abbott se conocieron por primera vez en 2020 cuando protagonizaron la película de thriller psicológico Black Bear, y su química en pantalla los llevo más tarde a volver a trabajar juntos. Los actores han mantenido su relación en privado y no se han pronunciado sobre el bebé que están esperando juntos, pero aparecieron públicamente el pasado febrero en el desfile de moda de Khaite Otoño/Invierno 2026 durante la Semana de la Moda de Nueva York, sin embargo, su figura logró pasar desapercibida.

Audrey Plaza
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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