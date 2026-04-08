Las tiernas expresiones del hijo de Frankie Muniz en la alfombra roja del regreso de “Malcolm el de en medio”

El esperado regreso de “Malcolm el de en medio” no solo trae de vuelta a uno de los personajes más queridos de la televisión, también presenta a Mauz Mosley Muniz, el hijo de Frankie Muniz.

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Nacido el 22 de marzo de 2021 y ha crecido lejos de los reflectores. En la premiere de “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta” en Nueva York, el pequeño apareció junto a sus padres, Frankie Muniz y Paige Price, robándose todas las miradas con su presencia y ternura.

Aunque Mauz ya había sido compartido en redes sociales por sus padres, este evento marca uno de sus primeros momentos públicos en una alfombra roja, convirtiéndose en un instante especialmente significativo para la familia. Vestido con un elegante saco en tono vino y moño, el pequeño acompañó a su padre en una noche que no solo celebraba un nuevo proyecto, sino también un viaje de nostalgia por una serie que marcó una generación.

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De estrella juvenil a papá

Cuando Malcolm el de en medio se estrenó en el año 2000, Frankie Muniz tenía apenas 14 años y se convertía en una de las caras más reconocidas de su generación. Hoy tiene 40, más de dos décadas después y regresa como esposo y padre. Entre flashes, sonrisas y nostalgia, fue Mauz quien terminó por robarse el corazón del público. Su presencia no solo aportó un toque tierno al evento y la evolución de una estrella que creció frente a las cámaras.