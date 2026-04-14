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En dónde ver la tercera y última temporada de “Euphoria”

La última temporada de la serie se estrenó marcando el regreso de una de las producciones más influyentes de la televisión juvenil tras casi cuatro años de ausencia

Abril 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La nueva entrega consta de ocho episodios y representa el cierre de la historia creada por Sam Levinson, con un enfoque más maduro tras un salto temporal en la narrativa. La serie se puede ver a través del canal HBO en televisión de paga, así como en la plataforma de streaming HBO Max, donde los episodios están disponibles desde el momento de su estreno.

La tercera temporada retoma la historia varios años después de los acontecimientos previos, mostrando a los personajes en su vida adulta y enfrentando nuevas problemáticas relacionada con la identidad, la adicción y el futuro. El elenco principal regresa encabezado por Zendaya, junto a Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer, además de nuevas incorporaciones.

En esta temporada se aborda directamente qué ocurrió con Fezco (Fez) el personaje interpretado por Angus Xloud, cuya situación generaba gran incertidumbre tras la muerte del actor en 2023. Por ello, la serie da un salto temporal de cinco años y revela que Fez sigue vivo dentro de la historia, pero se encuentra en prisión cumpliendo una condena de aproximadamente 30 años.

Este destino está ligado a lo ocurrido en el final de la segunda temporada, cuando la policía irrumpe en su casa durante un operativo violento. En ese evento, Fez es arrestado tras un tiroteo en el que muere su hermano Ashtray, lo que marca un punto de quiebre en su historia. Aunque el personaje no aparece físicamente en la pantalla en los nuevos episodios, sí es mencionado por otros personajes.

La decisión de no matar al personaje fue intencional. El creador de la serie, explicó que quiso mantenerlo vivo como una forma de rendir homenaje al actor que falleció a los 25 años por una sobredosis accidental. Además, el primer episodio incluye un tributo al actor, reconociendo su impacto en la serie y en los fans.

Con este estreno, Euphoria se despide como una de las series más comentadas de los últimos años.

Euphoria
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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