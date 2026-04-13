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Poncho Herrera revela detalles de su nuevo proyecto con Anahí

El actor explicó que se trata de un proyecto distinto a la música, lo que generado gran expectativa entre los fans

Abril 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Poncho Herrera confirmó que se reencontró profesionalmente con Anahí para un nuevo proyecto juntos que llegará en los próximos meses. Desde Madrid, donde se encuentra para la premiere de la serie La casa de los espíritus, basada en la novela de Isabel Allende, donde interpreta a Esteban Trueba, el actor dijo que se trata de una colaboración que nadie imagina.

“No es música, eso sí, pero es algo que saldrá en verano y nos tiene muy emocionados. Solo nosotros dos. Es una cosa muy acotada”, declaró en entrevista para Ventaneando.

En este sentido, habló de su decisión de mantenerse alejado de la música, a pesar de que su etapa en RBD sigue siendo muy importante en su vida.

“Me ha dado muchas alegrías y sigue dando muchas alegrías. Yo no tengo más que agradecimiento y más que cariño para todo ese proceso y para todo ese proyecto. Y me encanta, me encanta lo que hicieron ellos, me encanta el éxito que tuvo la gira y me encanta que les vaya bien”, comentó.

Además, expresó el cariño que siente por sus colegas y excompañeros de RBD, a pesar de que no formó parte de la gira mundial que hizo la agrupación. “Y a cada uno de ellos, a Maite, a Dulce, a Chistian, a Christopher, a Anahí, los quiero, los respeto y los tengo en un lugar muy especial porque vivimos cosas muy duras”.

También, recordó algunos de los sacrificios que vivieron durante los años de mayor éxito de la banda. “Como jóvenes perdiéndonos muchas cosas, estando lejos de nuestra familia, con tanto trabajo. Y las únicas personas en las que podíamos confiar éramos entre nosotros. Nos veíamos 24-7. En los foros de televisión, teníamos literas para podernos dormir dentro del foro..”.

Poncho Herrera Anahí
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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