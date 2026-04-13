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Christian Nodal pospone su boda religiosa con Ángela Aguilar

El año pasado, la hija de Pepe Aguilar había revelado que su enlace sería en mayo de este año, sin embargo, los planes cambiaron

Abril 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Tras su boda en julio de 2024 en Morelos, Christian Nodal y Ángela Aguilar planeaban su enlace religioso, sin embargo, el cantautor reveló que la celebración ha sido pospuesta a pesar de la ilusión que tenían por sellar su amor en el altar.

Durante la visita de Nodal a República Dominicana a donde viajó para presentarse en Los Altos de Chavón como parte de su gira Pa’l Cora Tour, el pasado 4 de abril, fue entrevistado por el presentador Moisés Salcé y dijo, “nosotros habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por pues la situación como está en México”, mencionó, refiriéndose a la situación de inseguridad.

Nodal incluso contó el momento que vivió en febrero junto a su esposa cuando quedaron atrapados en un fuego cruzado en el municipio de Villanueva, en Zacatecas, cuando se dirigían al aeropuerto.

El famoso dijo que le gustaría que su boda sea en Zacatecas, aunque todavía no definen la fecha. “Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, en el carro”, dijo entre risas, recordando con humor aquel incidente. “Es que está grave, grave. Yo me estoy riendo porque sabes cómo somos los mexicanos con esto de tomarlo de la mejor manera”.

Nodal añadió “realmente nos casaríamos hasta que la situación mejore en México, vamos a hacerlo”.

Christian Nodal Ángela Aguilar
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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