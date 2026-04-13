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Ed Sheeran anuncia su regreso a México como parte de su “Loop Tour”

El cantante británico anunció su regreso a nuestro país como parte de su nueva gira internacional, la cual acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum Play.

Abril 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Ed Sheeran volverá a México

Instagram @teddysphotos

Ed Sheeran, una de las figuras más queridas del pop mundial, se presentará en México con su nueva gira “Loop Tour”, con una única fecha confirmada el 11 de diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tras el éxito global de sus giras anteriores y una carrera que ha marcado a toda una generación, el cantante británico presentará un espectáculo completamente renovado que destaca por su innovador formato en vivo.

El “Loop Tour” propone una experiencia única, donde Ed Sheeran construye cada canción en tiempo real mediante el uso de loop station, creando capas de sonido frente al público y transformando cada presentación en un momento irrepetible, manteniendo la esencia que lo ha distinguido desde sus inicios: solo él, su guitarra y una conexión directa con la audiencia.

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Con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo, múltiples premios internacionales —incluidos premios Grammy, BRIT Awards y Billboard— y récords históricos en plataformas digitales, Sheeran se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes del siglo XXI.

Su capacidad para transformar escenarios masivos en experiencias íntimas lo llevó a hacer historia al presentarse en solitario (sin banda, solo con su guitarra y pedal de loop) durante tres noches consecutivas con entradas agotadas en el Estadio de Wembley.

A lo largo de su carrera, ha logrado hitos como encabezar algunas de las giras más exitosas de todos los tiempos y colocar múltiples álbumes en el número uno.

Recientemente, fue reconocido como miembro del Club de los Mil Millones de Spotify por decimocuarta ocasión, mientras que Apple Music reveló que su éxito de 2017, “Shape Of You”, fue la canción más reproducida de la última década. Además, Ed superó recientemente los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidándose como uno de los artistas más escuchados a nivel global.

Su más reciente material discográfico, “Play”, marca una nueva etapa creativa en la que explora nuevos sonidos e influencias internacionales, ampliando los límites de su propuesta musical sin perder el sello emocional y cercano que lo caracteriza. Con una puesta en escena totalmente nueva, centrada en el sonido alegre y expansivo, los próximos conciertos incorporarán nuevos efectos visuales, momentos acústicos íntimos y sus aclamadas interpretaciones con pedales de efectos.

La venta general se llevará a cabo el lunes 20 de abril a partir de las 11:00 horas (CDMX) a través de funticket.mx. México representa uno de los mercados más importantes para el artista en Latinoamérica, con una base de fans fiel y altamente comprometida que ha acompañado cada una de sus visitas, consolidando al país como una parada clave dentro de sus giras internacionales.

Con una propuesta escénica centrada en la música en vivo, una trayectoria inigualable y un nuevo capítulo artístico en desarrollo, el “Loop Tour” promete consolidarse como uno de los espectáculos internacionales más destacados del cierre de 2026 en México.

Ed Sheeran
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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