Katia Itzel García hará historia como árbitra central en el Mundial 2026

La presencia de la árbitra mexicana en la Copa del Mundo de 2026 representa un logro histórico en el futbol en México en la consolidación de una carrera marcada por disciplina, preparación académica y constancia en el alto rendimiento.

Además de su trayectoria en las canchas, García destaca por su perfil académico poco común en el arbitraje. Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha combinado su carrera deportiva con estudios en Derecho y Ciencia Política, lo que le ha permitido desarrollar habilidades analíticas y de toma de decisiones clave para su labor como árbitra.

Su preparación física también ha sido fundamental. Como árbitra FIFA, debe cumplir con estrictas pruebas de resistencia, velocidad y reglamentación, lo que la coloca dentro de la élite arbitral a nivel mundial.

Desde que obtuvo el gafete de la FIFA en 2019, García ha sido considerada para torneos de alto nivel. Su participación en competencias como la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, le permitió ganar experiencia en escenarios internacionales.

También ha tenido actividad en torneos de la CONCACAF, donde ha dirigido partidos decisivos, consolidando su reputación como un gran promesa del deporte.

La designación de García se suma a la estrategia impulsada por la FIFA para integrar mujeres en competencias varoniles de máximo nivel, como ocurrió en el Mundial de Qatar 2022.