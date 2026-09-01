Sophie Stallone

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Sophia Stallone, hija de Sylvester Stallone anuncia su compromiso con Michael Sheehan
La hija mayor de Sylvester Stallone y Jennifer Flavin se comprometió con su novio Michael Sheehan. Te contamos lo que se sabe sobre el hombre que conquistó el corazón de Sophia.
Septiembre 01, 2026
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Diana Laura Sánchez