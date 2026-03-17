John Galliano anuncia una inesperada colaboración con Zara

Esta alianza marca un momento significativo para el llamado “l’enfant terrible de la moda”, Galliano, conocido por su estilo vanguardista y teatral, como para la marca española Zara, que continúa apostando por colaboraciones estratégicas para reforzar su posicionamiento global en la industria de la modal. Se espera que esta unión combine la visión creativa del diseñador con la capacidad de producción y alcance internacional de la marca.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre cómo serán las primeras piezas, se sabe que el diseñador trabajará a partir de piezas de temporadas pasadas deconstruyéndolas y transformándolas para dar forma a nuevas creaciones.

“Guiadas por un proceso de alta costura y una visión de autor, las colecciones se presentarán por temporadas a lo largo de la colaboración”, explicó Inditex en un comunicado en el que añadió que los lanzamientos comenzarán en septiembre de este año.

Esta colaboración promete captar la atención de la industria y de los consumidores, al fusionar el lujo creativo con la accesibilidad que distingue a Zara.