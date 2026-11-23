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Corona de Navidad
Corona de Navidad
Lifestyle
¿Por qué se coloca una corona de Navidad en la puerta? Este es su hermoso significado
Más que un elemento de decoración, la corona de Navidad tiene un especial significado relacionado con la esperanza, la unión familiar y los buenos deseos.
Noviembre 23, 2026
·
Melisa Velázquez