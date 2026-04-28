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Verónica Castro respalda el nuevo noviazgo de su hijo Cristian Castro

Luego de que se diera a conocer el nuevo romance del intérprete con la empresaria regiomontana Victoria Kühne, la cantante habló al respecto

Abril 28, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La empresaria Victoria Kühne confirmó su relación con Cristian Castro al compartir sus primeras fotos públicas como pareja.

Durante la gala de los Premios Aura 2026, donde la actriz Verónica Castro fue homenajeada por sus 60 años de trayectoria, fue abordada por la prensa y habló sobre la nueva relación de su hijo tras romper con Mariela Sánchez.

“Ya tengo nuera. Ya tengo nuera”, expresó emocionada en declaraciones recogidas por el programa “Hoy”. “Se llama Victoria, está preciosa. Una pelirroja increíble, sí, muy, muy linda, la verdad”, agregó, dejando ver que le ha dado el visto bueno a la joven empresaria y artista.

Verónica dijo que el nuevo noviazgo de su hijo podría influir positivamente en él, concretamente en sus próximos planes de estudiar una carrera universitaria. “Bueno, pues a ver, ahora que está enamorado también que se dé un chancecito, verdad?.

Las declaraciones de la actriz llegan después de que Victoria hizo un “boyfriend reveal”, dando a conocer su noviazgo con Cristian. En una foto en la que aparece abrazando al cantante, escribió, “con mi amor en Nueva York”.

Verónica Castro Cristian Castro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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