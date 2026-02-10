Suscríbete
Donovan Carrillo conmueve con su palabras después de clasificar a la final

El mexicano clasifica entre los mejores en Milano-Cortina 2026 y emociona con un mensaje que ya inspira a todo un país

Febrero 10, 2026 • 
Tania Franco
Donovan Carrillo volvió a poner el nombre de México en lo más alto del patinaje artístico internacional al clasificar a la final individual en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, uno de los eventos más importantes del deporte invernal.

Orgullo mexicano en la cima

Con 75.56 puntos en el programa corto disputado en la pista olímpica de Milano-Cortina 2026 (Italia), el patinador mexicano se ubicó entre los mejores 24 competidores del mundo, asegurando su entrada a la final donde luchará por una presea. Su rutina fue ovacionada por el público, destacando la conexión especial entre Carrillo y los aficionados presentes.

Esto es para México. Los sueños se hacen realidad.
Donovan Carrillo.

Más allá del resultado, el momento estuvo cargado de emoción. Tras su presentación, Carrillo compartió un mensaje profundamente emotivo, en el que con cinco palabras llenó de esperanza a los pequeños y pequeñas patinadores que sueñan con lograr lo que él. Poniendo a México entre los mejores del mundo.

Donovan Carrillo
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
