Suscríbete
Sports

Cuándo y a qué hora compiten los mexicanos en Milán Cortina 2026

Arrancaron los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y México tendrá participación con cinco atletas en dos disciplinas: patinaje y esquí

Febrero 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
donovan-carrillo-juegos-olimpicos.jpeg

La edición de invierno de los Juegos Olímpicos reúne alrededor de 3,500 atletas de más de 90 países que compiten en 16 disciplinas. Entre los más de tres mil atletas, México está representado por una delegación de cinco deportistas: Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Regina Martínez, Allan Corona y Lasse Gaxiola.

Donovan en patinaje artístico competirá: Martes 10 de febrero a las 11:30 am (programa corto) y viernes 13 de febrero a las 12:00 pm (programa largo).

Sarah Schleper en la disciplina de esquí alpino competirá: Jueves 12 de febrero a las 4:30 am (Super G) y domingo 15 de febrero a las 3:00 y 6:30 am (slalom gigante).

Lasse Gaxiola en esquí alpino: Sábado 14 de febrero a las 3:00 y 6:30 am (slalom gigante).

Regina Martínez en esquí de fondo: Jueves 12 de febrero a las 6:00 am (10 km/intervalos).

Allan Corona: Viernes 13 de febrero a las 4:45 am (10 km/intervalos).

Los Juegos Olímpicos de invierno 2026 que se llevan a cabo del 6 al 22 de febrero, se están transmitiendo mediante Claro Sports, Televisa Univision y la plataforma de streaming VIX.

Juegos Olimpicos de Invierno
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
WhatsApp Image 2026-02-08 at 1.16.38 PM.jpeg
Sports
La esquiadora Lindsey Vonn sufre grave caída en Milano-Cortina y es retirada en helicóptero
Febrero 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La noche en que Giorgio Armani fue ovacionado en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Sports
La noche en que Giorgio Armani fue ovacionado en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Febrero 07, 2026
 · 
Tania Franco
Donovan Carrillo encabezó a la delegación mexicana de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Sports
Donovan Carrillo lidera a México con la bandera en alto en Milán-Cortina 2026
Febrero 06, 2026
 · 
Tania Franco
Olimpipadas-milano-cortina.jpeg
Sports
Milano-Cortina 2026: los Juegos Olímpicos de Invierno y el desafío mexicano sobre hielo y nieve
Febrero 06, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
jugadores-mas-guapos-del-superbowljpeg
Sports
Ellos son los jugadores más guapos que verás en el Super Bowl LX este domingo
El Super Bowl 60 ya está a la vuelta de la esquina: Patriots de Nueva Inglaterra vs. Seahawks de Seattle, donde no solo reunirá a millones de aficionados pendientes del marcador, sino que también concentrará miradas en el carisma de los jugadores
Febrero 06, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
¡Orgullo mexicano en Milán! Donovan Carrillo en el primer desfile de moda en la historia olímpica de invierno
Sports
¡Orgullo mexicano en Milán! Donovan Carrillo en el primer desfile de moda en la historia olímpica de invierno
El patinador mexicano llevó el espíritu de México a la pasarela en un evento sin precedentes rumbo a Milano Cortina 2026
Febrero 05, 2026
 · 
Tania Franco
Tiziano-Gravier-Mazza-en-Juegos-Olimpicos-Invierno-2026.jpg
Personalidades
El hijo de la supermodelo Valeria Mazza, Tiziano Gravier, compite en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
El esquiador alpino profesional continúa representando a Argentina en competencias internacionales, esta vez haciendo su debut en los Juegos Olímpicos
Febrero 05, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
Super-Bowl-Poster.jpg
Sports
Super Bowl 60: fútbol americano, espectáculo y música en una noche histórica
Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentan nuevamente en el evento deportivo más esperado del año
Febrero 06, 2026
 · 
Camila Torre Forcén