Cuándo y a qué hora compiten los mexicanos en Milán Cortina 2026

La edición de invierno de los Juegos Olímpicos reúne alrededor de 3,500 atletas de más de 90 países que compiten en 16 disciplinas. Entre los más de tres mil atletas, México está representado por una delegación de cinco deportistas: Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Regina Martínez, Allan Corona y Lasse Gaxiola.

Donovan en patinaje artístico competirá: Martes 10 de febrero a las 11:30 am (programa corto) y viernes 13 de febrero a las 12:00 pm (programa largo).

Sarah Schleper en la disciplina de esquí alpino competirá: Jueves 12 de febrero a las 4:30 am (Super G) y domingo 15 de febrero a las 3:00 y 6:30 am (slalom gigante).

Lasse Gaxiola en esquí alpino: Sábado 14 de febrero a las 3:00 y 6:30 am (slalom gigante).

Regina Martínez en esquí de fondo: Jueves 12 de febrero a las 6:00 am (10 km/intervalos).

Allan Corona: Viernes 13 de febrero a las 4:45 am (10 km/intervalos).

Los Juegos Olímpicos de invierno 2026 que se llevan a cabo del 6 al 22 de febrero, se están transmitiendo mediante Claro Sports, Televisa Univision y la plataforma de streaming VIX.