El romance que casi destruyó la carrera de Carlos Hermosillo: ¿quién es la actriz a quien acusan de hacerlo fallar goles?

Carlos Hermosillo, leyenda del futbol mexicano, vivió una intensa historia de amor con Laura Flores, actriz y cantante reconocida por sus protagónicos en la televisión mexicana durante los años 90.

Esta relación amorosa marcó un antes y un después en la vida y carrera del exfutbolista, y lo llevó a enfrentar uno de los periodos más difíciles de su trayectoria profesional.

Carlos Hermosillo, enamorado profundamente

La historia comenzó cuando Hermosillo, en la cúspide de su carrera y cuando brillaba en equipos como América y Cruz Azul, conoció a Laura Flores. El amor no tardó en surgir, pero con él vinieron distracciones que afectaron el rendimiento del “Grandote de Cerro Azul” en el campo de juego.

“Empecé a andar con Laura Flores. Mi carrera empezó a caer porque estaba perdidamente enamorado de ella y estaba muy distraído”, confesó Hermosillo en el podcast TikiTaka. Esta confesión es una muestra de cómo el corazón puede influir poderosamente en la carrera de un atleta.

El doloroso fin de un amor

La relación tomó un giro inesperado cuando, previo al Mundial de México 86, Flores decidió terminar su romance con Hermosillo mediante una carta. El delantero, quien se encontraba en pretemporada con la Selección Mexicana en Tlaxcala, se enfrentó no solo al fin de su relación sino también al descubrimiento de que Flores aparentemente había comenzado otra relación, cuando uno de sus compañeros le mostró un periódico donde la actriz aparecía con otro hombre.

Este momento marcó profundamente a Hermosillo, por un tiempo se encontró sumergido en un estado de tristeza que afectó su concentración y rendimiento en el futbol.

Por su parte, en una entrevista con Omar Chaparro en 2023, Laura Flores mencionó que ella y Hermosillo habían tenido planes de boda, pero que la relación no funcionó por diversos motivos, entre ellos las diferencias relacionadas con sus carreras profesionales.

La intervención del padre de Carlos Hermosillo

Fue la sabiduría y el consejo de su padre lo que eventualmente ayudó a Hermosillo a superar este difícil momento. “Mi papá me agarró un día y me dijo: ‘A ver, me pediste que querías jugar profesional, te di la oportunidad. Dejaste la escuela, llegaste al futbol profesional y vas a tirar todo a la mier... por una mujer. Dedícate a tu trabajo, sé consciente de lo que te da para vivir y ser quien eres.“ ", relató Hermosillo.

Esta conversación fue un punto de inflexión que le permitió volver a enfocarse en su carrera y retomar su camino hacia el éxito.

El legado deportivo de Carlos Hermosillo

A pesar de los desafíos personales y profesionales enfrentados durante su relación con Laura Flores, Hermosillo logró sobreponerse y continuar cosechando éxitos en el futbol. Su historia es un testimonio de resiliencia y dedicación, la cual nos demuestra que es posible superar las adversidades personales para alcanzar la excelencia profesional.

El romance entre Carlos Hermosillo y Laura Flores es un recordatorio de cómo las circunstancias personales pueden influir profundamente en la carrera de un deportista. Aunque esta relación representó un momento de vulnerabilidad para Hermosillo, también destacó su capacidad para superar obstáculos, con lo que lograría un lugar en la historia del futbol mexicano. La trayectoria de Hermosillo, marcada por altibajos emocionales y triunfos deportivos, sigue inspirando a futuras generaciones de atletas.