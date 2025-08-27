Suscríbete
Checo Pérez habría pedido una cláusula “Anti Red Bull” con Cadillac

El piloto mexicano firmó con la escudería estadounidense para volver a la máxima categoría del automovilismo en 2026

August 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
sergio-checo-perez-cadillac.jpg

Sergio Checo Pérez

FACEBOOK

De acuerdo con varios reportes de medios locales, el mexicano Checo Pérez habría firmado una cláusula con su nuevo equipo con el que correrá en la máxima categoría, marcando el inicio de su décima quinta temporada de la élite del automovilismo.

Los detalles del contrato comenzaron a filtrarse, Cadillac confirmó que el acuerdo que firmaron es multianual, pero portales especializados revelaron que el compromiso sería por dos años con opción a tres, lo que garantiza la presencia de Checo Pérez al menos hasta 2027.

Una de las cosas que más llamó la atención fue que el contrato tenía una cláusula especial para proteger al mexicano de situaciones que vivió en su anterior escudería Red Bull, con ello, Pérez busca asegurarse de que no exista un trato desigual con su coequipero Valtteri Bottas, y que ambos tengan el mismo desarrollo.

Pérez habría exigido un candado contractual que algunos llaman “Anti Red Bull” con el que busca evitar que las evoluciones y mejoras del monoplaza recaigan únicamente en un solo piloto, como sucedía con Max Verstappen, según Récord.

Cadillac anunció que tanto Checo como Bottas recibirán el mismo trato y atención para garantizar el éxito de ambos sin que ninguno quede rezagado. La escudería pretende construir competitividad a partir de la experiencia y compañerismo de ambos.

Checo Pérez Formula 1
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
