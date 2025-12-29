Suscríbete
Beyoncé se convierte en multimillonaria, es la quinta artista en superar los mil millones de dólares

Según Forbes, la cantante de 44 años ha alcanzó el estatus de multimillonaria por los ingresos de su exitosa gira Renaissance World Tour de 2023, que recaudó cerca de 600 millones de dólares

Diciembre 29, 2025 
Diana Laura Sánchez
Beyoncé volverá a ser parte del espectáculo de medio tiempo de la NFL ahora en evento navideño

Además de haber protagonizado una de las giras más exitosas de todos los tiempos, la Cowboy Carter Tour de 2025, le generó a Beytoncé más de 400 millones de ganancias en boletos y 50 millones en mercancía. De acuerdo con Forbes, la cantante obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos solo en este año, colocándola como la tercera música mejor pagada del mundo en este año. Su empresa Parkwood Entertainment controla giras, músicas y documentales, permitiéndole conservar la mayoría de ganancias netas.

Beyoncé ahora forma parte del exclusivo grupo de músicos multimillonarios con Jay-Z con 2.5 mil millones, Taylor Swift con 1.6 mil millones , Brice Springsteen con 1.2 mil millones y Rihanna con 1.4 mil millones.

La carrera de la cantante abarca más de tres décadas, en las que ha redefinido la música pop y R&B. En el ámbito personal está casada con Jay-Z desde 2008, juntos tienen tres hijos: Blue Ivy, los gemelos Rumi y Sir, con quienes vive en Los Ángeles y mantiene un perfil bajo de su vida privada.

Beyoncé acumula 35 premios Grammy, siendo la artista más galardonada en la historia, incluyendo el Álbum del Año en febrero de 2025 por Cowboy Carter.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
